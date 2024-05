Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240528 Kempen: Falscher Handwerker erbeutet Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Am Dienstag, 28.05.24 klingelte ein falscher Handwerker auf der Söderblomstraße um 14:00 Uhr an der Wohnungstür einer 87-jährigen Kempenerin. Er gab an die Wasserleitungen in der Wohnung des Mehrfamilienhauses prüfen zu müssen. Die gutgläubige Dame ließ den Mann in ihre Wohnung. Der Mann lenkte die Geschädigte dann ab und ihm gelang es in einem unbeobachteten Moment Bargeld und Schmuck zu entwenden.

Er entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung aus der Wohnung. Die Geschädigte verständigte nach der Entdeckung der Tat sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen circa 35-jährigen Mann gehandelt haben. Er war zur Tatzeit mit einem rot/karierten Hemd, einer schwarzen Weste und einer blauen Jeanshose bekleidet. Er hatte mittellange, dunkle Haare.

Falls Sie sachdienliche Hinweise machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (448)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell