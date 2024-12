Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B39-Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert Auto gefahren und Unfall gebaut; eine Person schwer verletzt

B39-Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung verursachte ein 24-jähriger Opel-Fahrer am frühen Mittwochmorgen gegen 00:40 Uhr auf der Salierbrücke der B39 einen Verkehrsunfall, bei dem er sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zuzog. Wie sich herausstellte, fuhr der 24-Jährige auf einen verkehrsbedingt stehenden Anhänger eines LKWs auf. Dabei verletzte der Opel-Fahrer sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dem 24-Jährigen konnte bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 2,7 Promille nachgewiesen werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt wird. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem Lkw-Anhänger entstand ebenfalls ein Sachschaden, der auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Der defekte Anhänger wurde auf einen naheliegenden Parkplatz abgestellt. Für die Unfallaufnahme musste die Salierbrücke zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell