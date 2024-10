Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Tageswohnungseinbrüche und ein Versuch im Bereich Brackwede

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 19.10.2024, und Mittwoch, 23.10.2024, in drei Häuer im Bereich Senne ein. In einem Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Einbrecher scheiterten am Samstag, 19.10.2024, zwischen 09:25 Uhr und 14:00 Uhr, in ein Haus in der Straße Am Freibad einzubrechen. Die Hauseingangstür hielt dem Einbruch stand.

Am Montag, den 21.10.2024, gelang es Tätern zwischen 09:20 Uhr und 18:00 Uhr in ein Haus in der Straße Am Freibad, nahe der Marienfelder Straße gelegen, einzubrechen.

Während der Abwesenheit der Bewohner brach am Mittwoch, 23.10.2024, ein Einbrecher in ein Haus an der Straße Am Flugplatz, nahe dem Färberweg, ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07:40 Uhr und 13:00 Uhr.

Zwischen 16:05 Uhr und 21:00 Uhr gelangten Tätern in ein Haus am Klaberkampweg ein. Sie flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell