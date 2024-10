Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mädchen durch Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eine 15-jährige Fußgängerin ist am vergangenen Freitagmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte das Mädchen gegen 13:30 Uhr die Zerrennerstraße in der Innenstadt in Pforzheim zu überqueren. Kurz bevor sie an der anderen Straßenseite ankam wurde sie von dem Außenspiegel und rechten Vorderrad eines vorbeifahrenden Fahrzeuges gestreift. Hierdurch stürzte sie zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer kurzen Konversation mit der 15-Jährigen fuhr die Verursacherin in unbekannte Richtung davon.

Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine etwa 30 Jahre alte Frau gehandelt haben. Sie trug dunkles, kurzes Haare und eine Brille. Die Frau war mit einem roten, kleinen Fahrzeug unterwegs.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Inka Schönleber, Pressestelle

