POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Montag gegen 18:00 Uhr hat eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigt auf der Hauptstraße zwischen Königsbach und Bilfingen, einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen, Blaulicht und anschließend auch Martinshorn setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Am Ortseingang von Bilfingen bog der Rollerfahrer nach links in die Steiner Straße ab, ignorierte dort weitere Anhaltezeichen sowie durchsagen über den Außenlautsprecher und fuhr weiter. Die Polizei fuhr dem Roller bis zu einer Sportgaststätte hinterher, wo der Fahrer schließlich über einen Schotterweg sowie einer Wiese in Richtung Ortskern flüchtete. Auf seinem Fluchtweg versperrten ihm Fußgänger kurzzeitig den Weg, woraufhin der Rollerfahrer umkehrte und den Radweg für seine weitere Flucht nutzte.

Zeugen, insbesondere die beteiligten Fußgänger oder Personen die Hinweise zur Identität des Fahrers oder des Rollers geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, unter der Rufnummer 07231/186 3111, zu melden.

