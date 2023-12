POL-DA: Groß-Umstadt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45

Darmstadt (ots) - Nach einem Raub am Hauptbahnhof in Darmstadt am Mittwoch (20.12.) gegen 16:30 Uhr konnte die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige einem am Bahngleis wartendem Mann dessen Handy aus der Hand genommen haben. Hierbei soll er laut derzeitigem Ermittlungsstand ein Messer bei ...

