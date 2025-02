Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - 16-Jähriger bei Ladendiebstahl in Baumarkt erwischt

Burscheid (ots)

Am Donnerstag (20.02.) bemerkte ein Mitarbeiter eines Baumarktes einen Ladendieb und informierte die Polizei, welche den 16-Jährigen vorläufig festnahm.

Gegen 11:30 Uhr hatte der Jugendliche den Baumarkt an der Höhestraße betreten. Kurze Zeit später wurde er von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er die Selbstzahlerkasse mit einem prall gefüllten Rucksack ohne zu bezahlen verlassen wollte. Mitarbeiter sprachen den Jugendlichen an und zogen die Polizei hinzu. In dem Rucksack konnten schließlich diverse Artikel des Baumarktes von unterem vierstelligen Wert festgestellt werden.

Da es sich bei dem Ladendieb um einen ukrainischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt und dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest. Er wurde schließlich noch am selben Tag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell