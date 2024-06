Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 3. Juli - Polizei informiert zu Bußgeldern im Ausland

Münster (ots)

Die Polizei lädt Interessierte am Mittwochnachmittag (03.07., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein.

Das Thema dieses Mal: Bußgelder des angrenzenden Auslandes. Wie immer besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in entspannter Atmosphäre gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

