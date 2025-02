Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Diebstähle aus Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntag (23.02.) wurden der Polizei gegen 13:30 Uhr zwei Diebstähle aus Pkw gemeldet, die durch die Besitzer am Vortag (22.02.) auf einem Parkplatz in der Straße Marienhöhe abgestellt wurden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Mazda sowie einen schwarzen VW. Unbekannte Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten einen CD-Player, ein Bluetooth-Verbindungsgerät sowie mehrere persönliche Dokumente.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu diesen Taten geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

