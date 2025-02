Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Monatlicher Infostand der Kriminalprävention in der RheinBerg-Galerie

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (26.02.), von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, sind die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention mit ihrem Infostand im Erdgeschoss der RheinBerg-Galerie anzutreffen.

Künftig wird der Infostand immer am letzten Mittwoch des Monats zur gleichen Zeit an gleicher Stelle stattfinden.

Hier können sich Interessierte rund um die Themen der Kriminalprävention beraten lassen und dabei zum Beispiel erfahren, wie man seine eigenen vier Wände sicherer macht, sich vor Taschendiebstahl schützen kann oder aktuell kursierende Betrugsmaschen erkennt und sich und Angehörige dabei vor einem Schaden bewahrt.

Interessierte sind herzlich eingeladen, am Infostand vorbeizuschauen. Wenn Sie an den kommenden Beratungstagen in der RheinBerg-Galerie keine Zeit haben, ist die Vereinbarung eines individuellen Termins oder eine telefonische Beratung auch jederzeit unter der Rufnummer 02202 205-444 möglich. (ct)

