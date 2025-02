Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter leistet Widerstand bei Festnahme nach Einbruchsversuch

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu gestern (24.02.), gegen 00:20 Uhr, ist die Polizei wegen einer verdächtigen Person zu einem Firmengelände im Stadtteil Lustheide gerufen worden. Eine dunkel gekleidete Person sollte sich auf dem Firmengelände aufhalten und mit einer Taschenlampe in die dortigen Fenster leuchten.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen begaben sich umgehend zum Einsatzort. Sie trafen den Verdächtigen an und fanden zeitgleich ein beschädigtes Metalltor vor, das offenbar aufgehebelt wurde und ihm so den Zugang zum Gelände ermöglicht hatte. Der Mann, ein 42-jähriger polnischer Staatsbürger, sollte durchsucht und vorläufig festgenommen werden. Er schrie die Beamten an und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Unter anderem trat er nach den Beamten und verletzte bei der Fesselung einen Beamten leicht an der Hand. In der Polizeiwache wurde dem festgenommenen Beschuldigten durch einen Arzt eine angeordnete Blutprobe entnommen. In seinen persönlichen Gegenständen wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden, die beschlagnahmt wurde.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde er auf richterliche Anordnung vorläufig wieder entlassen. Er wird sich wegen versuchten Einbruchdiebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell