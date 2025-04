Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zweier Pkw

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (06.04.). Ein 35-jähriger Audi-Fahrer wollte gegen 11.50 Uhr von dem Parkplatz einer Bäckerei auf die Straße "Am Frankengrund" einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Nissan-Fahrerin, welche die die Straße "Am Frankengrund" in Fahrtrichtung Turmstraße befuhr.

Polizeistation Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Rixfeld. Am Samstag (05.04.), gegen 1 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Landesstraße von Schadges herkommend in Richtung Rixfeld. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen querten zwei Rehe die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu verhindern, versuchte der Pkw-Fahrer auszuweichen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Golf, kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und blieb auf einem Hang stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am VW Golf entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell