Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kabeltrommeln entwendet - Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kabeltrommeln entwendet

Cornberg. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag (04.04.) und Montag (07.04.) nach aktuellen Erkenntnissen über einen Feldweg im hinteren Bereich Zutritt zu einem Solarpark, der sich an der Kreisstraße 52 am Ortsrand von Cornberg in Richtung Rockensüß befindet. Auf dem Gelände entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl

Wildeck. Das Firmengelände eines Discounters in der Rohbergstraße in Obersuhl war am Montag (07.04.) Ziel von Langfingern. Nach derzeit vorliegenden Informationen entwendeten zwei männliche Personen zwischen 00.05 Uhr und 00.40 Uhr unterschiedlichste Verkaufsartikel im Wert von rund 300 Euro und flüchteten anschließend. Einer der beiden trug eine Jacke der Marke "The North Face". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell