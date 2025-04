Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Merlau - Baumsetzlinge durch Feuer zerstört

Vogelsbergkreis (ots)

Brand in Merlau

Mücke. Am Montagabend (07.04.) wurde ein aufmerksamer Anwohner gegen 21.20 Uhr auf eine Brandentstehung im Flensunger Weg in Merlau aufmerksam. Aus bislang unklarer Ursache geriet ein Citroen 2CV unter einem Carport in Brand. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten wurden das Fahrzeug sowie das Carport vollständig zerstört. Ein ebenfalls dort stehender Anhänger wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 13.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an. Vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Ein Zeuge hat zum Zeitpunkt des Brandes zwei Personen - bekleidet mit einem Hoodie - gesehen, die sich von der Brandstelle in Richtung Merlau entfernt haben. Ob diese mit dem Feuer in Verbindung stehen, ist aktuell unklar. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Baumsetzlinge durch Feuer zerstört

Herbstein. Am Montagmittag (07.04.) wurde die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises gegen 12.35 Uhr über einen Vegetationsbrand in Steinfurt informiert. Die Feuerwehr war kurze Zeit später vor Ort und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Durch das beherzte und sofortige Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden, da die Flammen sich schnell ausbreiteten und drohten auf einen nahegelegenen Wald überzugreifen.

Durch die Flammen ist eine Fläche mit frischen Baumsetzlingen großflächig zerstört worden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Alsfelder Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Fahrlässige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell