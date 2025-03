Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der Unterpörlitzer Straße. Ein 38-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr die Bücheloher Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr im Bereich Unterpörlitzer Straße einzufahren. In diesem befand sich bereits eine 40-jährige Fahrerin eines Ford, welche der 38-Jährige mutmaßlich übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Diese wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführer wurden beide leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Es kam zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen. (jd)

