LPI-GTH: Quads entwendet

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend, gegen 18.30 Uhr geriet ein leerstehendes Haus in der Schleusinger Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr