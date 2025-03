LPI-GTH: Aufgefahren

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 75-jährige Fahrerin eines Kia sowie ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes Vans in genannter Reihenfolge die B88 von Gräfenroda in Richtung Anschlussstelle BAB 71. Die 75-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit offenbar verkehrsbedingt, was der 18-Jährige augenscheinlich nicht bemerkte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 ...

