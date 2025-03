Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollisionen

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 75-jährige Fahrerin eines Kia sowie ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes Vans in genannter Reihenfolge die B88 von Gräfenroda in Richtung Anschlussstelle BAB 71. Die 75-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit offenbar verkehrsbedingt, was der 18-Jährige augenscheinlich nicht bemerkte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 18-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain und Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt. Wegen des vorgenannten Verkehrsunfalles kam es auf der B88 zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund dieser musste ein 43-jähriger Fahrer eines Mazda, welcher die Straße von Gräfenroda aus befuhr, sein Fahrzeug stoppen. Auch das bemerkte ein 23-jähriger Fahrer eines Peugeot offenbar zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Infolgedessen wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die B88 war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell