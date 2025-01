Polizei Mettmann

POL-ME: "Dooring"-Unfall: Motorroller-Fahrer schwer verletzt - Hilden - 2501090

Mettmann (ots)

In Hilden ist am Freitag (24. Januar 2025) bei einem so genannten "Dooring"-Unfall ein 55-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 10:30 Uhr hatte eine 60-jährige Hildenerin ihren Wagen am Fahrbahnrand der Händelstraße geparkt. Als sie aus ihrem Auto ausstieg, achtete sie nicht auf einen von hinten anfahrenden Motorrollerfahrer. Dieser kollidierte dann mit der geöffneten Fahrertür und stürzte zu Boden. Hierbei wurde der 55-jährige Hildener schwer verletzt.

Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nimmt diesen Unfallhergang zum Anlass, um erneut auf die Gefahren durch das unaufmerksame Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Diese sogenannten "Dooring"-Unfälle passieren leider immer wieder: Autofahrerinnen und Autofahrer sowie weitere Mitfahrende sollten sich daher immer mit einem Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad oder ein Motorroller / Motorrad dem Auto nähert.

Dabei hilft auch der so genannte "Holländische Griff": Hierbei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet. Der Oberkörper dreht sich dadurch automatisch nach hinten, so dass Radfahrende nicht übersehen werden. Auch weitere Mitfahrende sollten die Tür immer mit der weiter entfernten Hand öffnen.

