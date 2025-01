Polizei Mettmann

POL-ME: 31-Jähriger angefahren und schwer verletzt - Langenfeld - 2501086

Mettmann (ots)

In Langenfeld kam es am Donnerstagabend, 23. Januar 2025, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Fußgänger und einem Auto. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:15 Uhr befuhr eine 43-jährige Langenfelderin mit ihrem schwarzen Opel Corsa die Hauptstraße aus Richtung Hitdorfer Straße kommend. An der Kreuzung Hauptstraße / Düsseldorfer Straße ordnete sie sich links ein, um in die Düsseldorfer Straße abzubiegen. Während des Abbiegens missachtete sie den 31-Jährigen, der als Fußgänger bei grüner Ampel die Straße überquerte. Das Auto kollidierte mit dem Dürener, der stürzte und schwer verletzt wurde.

Vor Ort anwesende Personen alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann medizinisch versorgte und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Durch den Zusammenstoß wurde zudem der Opel beschädigt und es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

