POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2501088

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 20. Januar 2025, bis Dienstagmorgen, 21. Januar 2025, kam es auf der Alleestraße in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Opel Corsa parkte sein Auto gegen 15:30 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz in Höhe des Mehrfamilienhauses Nummer 13d. Am nächsten Morgen stellte er gegen 8:30 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an dem circa 14 Jahre alten, gelben Opel Corsa auf mehrere hundert Euro.

Ebenfalls am Montag (20. Januar 2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Pfalzstraße auf Höhe der Hausnummer 8: Dort war an einem weißen VW Tiguan ein Sachschaden in Höhe von 1.000 im Bereich des hinteren linken Radkastens entstanden. Der Fahrer des Wagens hatte sein Auto gegen 6:40 Uhr vor Ort abgestellt und den Schaden gegen 14 Uhr festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Eine weitere Unfallflucht registrierte die Polizei bereits am Samstag (18. Januar 2025) an der Dieker Straße: Dort hatte am Dienstag (14. Januar 2025) die Halterin eines orange-weißen VW T-Roc ihren Wagen auf Höhe der Hausnummer 21 A abgestellt. Am Samstagmittag stellte sie dann am Heck des Fahrzeugs Lackschäden fest. Wer den Unfall verursacht hatte ist, unklar. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In Erkrath ist am Montag (20. Januar 2025) ein auf Höhe der Hausnummer 1 der Straße "Am Ort" abgestellter grauer Fiat 500 beschädigt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 11:35 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den linken Außenspiegel gefahren, der dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Donnerstagvormittag, 23. Januar 2025, kam es auf der Heerstraße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 8:40 Uhr hatte der Fahrer eines VW Polo sein Auto am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 44 abgestellt. Als er gegen 12:30 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an dem circa 12 Jahre alten, roten Polo auf mehrere hundert Euro.

Im Zeitraum zwischen 10:35 Uhr und 12:25 Uhr ist am Mittwoch (22. Januar 2025) ein auf Höhe der Hausnummer 1 an der Robert-Gies-Straße abgestellter grauer Range Rover an der Beifahrertür beschädigt worden. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Höhe des Sachschadens wird auf eine Summe von rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Im Langenfelder Ortsteil Reusrath kam es am Donnerstag (23. Januar 2025) zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Opladener Straße. Dort hatte am Morgen gegen 10 Uhr eine Frau ihren schwarzen Mercedes A 200 auf dem Kundenparkplatz abgestellt. Als sie gegen 19:10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Kratzer am Heck ihres Autos fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

