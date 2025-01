POL-ME: Nach versuchtem Tötungsdelikt: Tatverdächtiger ist strafmündig - Polizei vollstreckt Haftbefehl - Haan - 2501089

Polizei Mettmann

Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal, die Kreispolizeibehörde Mettmann und das Polizeipräsidium Düsseldorf bereits in einer gemeinsamen Pressemeldung berichtet hatten, sind nach einem Streit im Thunbuschpark in Haan-Gruiten am Mittwoch (15. Januar 2025) zwei junge Haaner (17 und 18 Jahre alt) schwer verletzt worden. Die dazugehörige Pressemeldung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5950403).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der zunächst vorübergehend festgenommene Tatverdächtige älter ist, als ursprünglich angenommen: Der jugendliche Syrer ist demnach seit dem November 2024 14 Jahre alt - und damit strafmündig. Zu diesem Ergebnis ist das zuständige Ausländeramt des Kreises Mettmann bei einer Überprüfung von Dokumenten aus dem syrischen Familienregister gekommen.

Aufgrund der neuen Erkenntnislage erließ das Amtsgericht Wuppertal am heutigen Freitag (24. Januar 2025) auf Anregung der Wuppertaler Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 14 Jahre alten Syrer.

Der Haftbefehl wurde sodann noch am Freitagnachmittag von Kräften der Kreispolizeibehörde Mettmann vollstreckt: Der 14-Jährige wurde an seiner Anschrift in Haan festgenommen. Er befindet sich nun in Polizeigewahrsam und soll am morgigen Samstag (25. Januar 2025) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen und werden weiterhin von einer beim Polizeipräsidium Düsseldorf eingerichteten Mordkommission geführt.

Die beiden bei dem Streit schwer verletzten jungen Haaner hatten das Krankenhaus in der Zwischenzeit bereits wieder verlassen können.

"Die Tat hat die Menschen nicht nur in Haan sondern auch darüber hinaus schockiert. Daher bin umso froher, dass die Polizei den Haftbefehl nun schnell vollstrecken konnte", erklärt Landrat Thomas Hendele.

