Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fußgänger von Auto erfasst

Am Mittwoch wurde ein Jugendlicher bei einem Unfall in Laupheim leicht verletzt. Der 16-Jährige trat wohl unachtsam auf die Straße.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 38-Jährige in der Straße Neue Welt. Ein 16-jähriger Fußgänger überquerte auf Höhe eines Getränkemarktes die Straße. Auf das vorbeifahrende Autos hatte der junge Mann wohl nicht geachtet und trat auf die Straße. Die Autofahrerin erkannte die querende Person und leitete eine Bremsung ein. Der 16-Jährige wurde von dem Opel erfasst und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der Junge zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 1.200 Euro. Der junge Mann wurde von seiner Mutter abgeholt.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++2356782(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell