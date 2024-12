Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Autofahrerin passt nicht auf

Beim Auffahren auf die Autobahn stieß am Mittwoch eine 62-Jährige gegen einen Sattelzug.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr fuhr die Toyota-Fahrerin an der Anschlussstelle Wendlingen auf die A8 in Richtung Stuttgart auf. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechen Fahrstreifen übersah sie wohl den Volvo Sattelzug. Sie stieß gegen das vordere rechte Eck der Sattelzugmaschine. Von dort wurde der Pkw zurückgeschleudert und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

