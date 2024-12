Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kontrolle über Auto verloren

Gegen einen Bordstein fuhr am Mittwoch ein Autofahrer in Göppingen. Der VW rutschte seitlich über die Straße und kam wieder auf den Rädern zum Stehen.

Ulm (ots)

Ein 21-Jähriger war kurz nach 22.15 Uhr mit seinem VW in der Steinbeisstraße unterwegs. Da er wohl unaufmerksam war, stieß er im Bereich einer Verkehrsinsel gegen den Bordstein. Der VW verlor den Kontakt zur Straße, kippte auf die rechte Seite und schlitterte einige Meter in einen Kreisverkehr. In dem stellte sich das Auto wieder auf alle vier Räder. In der weiteren Folge prallte das Auto mit der linken Seite gegen eine Beeteinfassung aus Metall. Die stand auf der Insel im Kreisverkehr. Der 21-Jährige blieb bei dem kuriosen Unfall unverletzt, sein Auto war nur noch Schrott. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 7.000 Euro, den an der metallenen Beeteinfassung auf ca. 1.000 Euro.

++++2362281(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell