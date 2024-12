Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Nach Unfall geflüchtet

Am Mittwoch krachte eine Radfahrerin in Langenau gegen ein Auto.

Ulm (ots)

Um 7.45 Uhr war eine 61-Jährige mit ihrem Dacia in der Olgastraße unterwegs. An einem Zebrastreifen hielt sie verkehrsbedingt an. Nachdem ein Kind auf dem Zebrastreifen die Straße überquert hatte, fuhr die Dacia-Fahrerin los. Plötzlich kam eine Radfahrerin von links und krachte in ihre Fahrzeugseite. Anschließend stieg die Radfahrerin wieder auf ihr Fahrrad und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Langenau (Tel. 07345/92900) hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Der Schaden am Dacia wird auf 5.000 Euro geschätzt.

