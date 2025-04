Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf in Eppingen, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2025

Heilbronn (ots)

Eppingen: Betrüger erbeuten Wertgegenstände und Schmuck - Zeugen gesucht

Eine Seniorin aus Eppingen ist am Mittwoch Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Gegen 13:40 Uhr meldete sich ein bislang unbekannter Mann telefonisch bei der Dame und gab sich mit weinerlicher Stimme als deren Schwiegersohn aus. Im Anschluss übernahm ein angeblicher Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart das Gespräch und schilderte eine vermeintliche Notlage: Die Tochter der Frau habe mit dem Auto einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch eine Kautionszahlung vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Die Geschädigte wurde daraufhin aufgefordert, ihre vorhandenen Wertgegenstände zusammenzustellen. Sie übergab gegen 14:30 Uhr in der Waldstraße Schmuck und Wertgegenstände im Gesamtwert von etwa 17.000,- Euro an einen bislang unbekannten Mann. Der Abholer wurde bei der Tatausführung videografiert. Lichtbilder des Täters sind unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/eppingen-betrug-schockanruf/

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 35 bis 40 Jahre alt, - ca. 1,75 m groß - dunkle Haare - gebräunter Teint - dunkler Vollbart - dunkelblaue Jacke - schwarze oder blaue Schiebermütze - dunkle Jogginghose - weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen - korpulente Statur

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Waldstraße geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor dieser Masche: Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu familiären oder finanziellen Verhältnissen. Legen Sie im Zweifel auf und rufen Sie die echte Polizei unter 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell