POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Börsenstraße

Varel (ots) - Am Dienstag befuhr ein 53-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Mofa die Pelzer Straße in Varel. In einem Kurvenverlauf rutschte er auf regennasser Fahrbahn weg und stürzte auf die Fahrbahn, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

