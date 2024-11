Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei nimmt mutmaßlichen Kellereinbrecher vorläufig fest - Couragierter Vareler leicht verletzt

Nach einer vorherigen Rangelei in einem Mehrfamilienhaus gelang es der Polizei in Varel einen mutmaßlichen Kellereinbrecher auf seiner Flucht zu stellen. Was war passiert? Am frühen Sonntagabend, 17.11.2024, erhielt die Wache einen Anruf, dass es im Ortsteil Obenstrohe zu einem Kellereinbruch gekommen sein soll, bei dem eine männliche Person aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Haidweg Alkoholika entwendet und sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt haben soll. Ein älterer Anwohner hätte noch versucht, den mutmaßlichen Täter an seiner Flucht zu hindern, es kam in der Folge zu einer Rangelei, bei der der Senior leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Anschlussermittlungen konnte der mutmaßliche Täter nur kurze Zeit später von den unmittelbar entsandten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt saß der 55-Jährige hinter einem Pkw, nur wenige Meter Luftlinie vom Tatort entfernt. Bei dem 55-Jährigen handelt es sich um eine in Varel gemeldete, betäubungsmittelabhängige und mittellose Person, so dass diese Tat als sog. Beschaffungskriminalität gewertet werden kann. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete noch in der Nacht die Festnahme des Beschuldigten an, stellte am Folgetag mangels Haftgründen keinen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, so dass der 55-Jährige, gegen den die Beamten ein Ermittlungsverfahren einleiteten, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Montagvormittag wieder entlassen wurde.

