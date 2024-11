Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung auf dem Zeteler Markt - Zeugen gesucht!

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 13.11.24, gegen 17:30 Uhr, kam es auf dem Gelände des Zeteler Marktes an einem Zaun zwischen den Bier-Verkaufsständen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine männliche Person wurde aus einer Personengruppe heraus durch einen bisher unbekannten Täter zunächst mit der Faust geschlagen und anschließend am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

