Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrer prallt bei Überholversuch gegen Traktor und Baum

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag gegen 14.45 Uhr ist es auf der Tönisvorster Straße zwischen Süchteln und Vorst zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 54-jähriger Krefelder war mit seinem Pkw unterwegs in Richtung Vorst. Vor ihm fuhr ein Traktor, gesteuert von einem 55-jährigen Viersener. In einem Bereich, wo das Überholen durch eine durchgezogene Linie verboten ist, wollte der Krefelder den Traktor überholen. Dabei übersah er, dass dieser blinkte, um nach links in einen Wirtschaftsweg einzubiegen. Im Überholvorgang prallte der Pkw in den linken hinteren Reifen des Traktors und rutschte von da aus gegen einen Baum auf der linken Straßenseite.

Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die Tönisvorster Straße bis nach 17 Uhr gesperrt. /hei (961)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell