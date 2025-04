Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Gebäudebrand, Tote Waschbären, Rehbock durch Hundebisse verletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Brand in altem Bahnhofsgebäude

Am frühen Dienstagmorgen brannte in Lauda das Gebäude des ehemaligen Bahnhofs in der Zufahrtstraße. Gegen 3:30 Uhr informierten Zeugen die Einsatzkräfte über den Brand. Die Löscharbeiten an dem Gebäude zogen sich bis in den Vormittag. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden am Gebäude auf rund 100.000 Euro. Auch einige in der Nähe des Gebäudes geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Die Schäden daran können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen nach der Brandursache laufen.

Freudenberg: Tote Waschbären ins Biotop geworfen

Fünf tote Waschbären entdeckten Kinder am Sonntag, 13 April, beim Spielen am "Winnensee" bei Freudenberg. Ein bislang Unbekannter entsorgte die Waschbären, indem er sie im Uferbereich in die Hecke und das Gewässer warf. Die vorwiegend dämmerungs- oder nachtaktiven Tiere wiesen weder Schuss- noch Vergiftungsanzeichen auf. Seuchengefahr bestand nicht. Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die am Ortsverbindungsweg zwischen Rauenberg und Freudenberg im Wald etwas Verdächtiges festgestellt haben, um Mitteilung unter der Telefonnummer 09341 810.

Bad Mergentheim: Wildernder Hund verletzt Reh

Am frühen Karsamstag entdeckten Wanderer ein verletztes Reh im Bad Mergentheimer Ketterburgweg. Der verständigte Jagdpächter stellte fest, dass der junge Rehbock durch Hundebisse in den Hals und das Hinterteil so schwer verletzt wurde, dass das Tier von seinen Leiden erlöst werden musste. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem wildernden Hund und seinem Besitzer machen können. Diese werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

