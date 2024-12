Polizei Hagen

POL-HA: 28-jährige Hagenerin will Taxirechnung nicht bezahlen und bedroht Polizisten

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (19.12.2024) nahmen Polizeibeamte in Boele eine 28-jährige Frau in Gewahrsam, die eine Taxirechnung nicht bezahlen wollte und die Einsatzkräfte bedrohte und beleidigte. Gegen 00.00 Uhr meldete der Taxifahrer die Zahlstreitigkeiten in der Kapellenstraße. Als die Beamten dort auf die 28-Jährige trafen, bemerkten sie sofort ihr aggressives Verhalten. Die Frau beleidigte und bedrohte die Polizisten und ließ sich nicht beruhigen. Sie machte einen stark alkoholisierten Eindruck und wollte auch nach mehrfacher Aufforderung die angefallene Taxirechnung nicht bezahlen. Die Beamten legten der Hagenerin Handschellen an und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Wegen des Erschleichens von Leistungen, der Beleidigungen und der Bedrohung ermittelt nun die Kripo gegen die 28-Jährige. (sen)

