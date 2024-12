Polizei Hagen

POL-HA: Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Siegen: Hagener Mordkommission in Finnentrop eingesetzt - Mann übergießt Familienangehörige mit brennbarer Flüssigkeit - 35-Jähriger befindet sich in U-Haft

Finnentrop (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger am 16. Dezember eine Familienangehörige in Finnentrop im Rahmen eines Streits mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann erlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell