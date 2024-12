Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb stiehlt Parfüm mit präpariertem Rucksack - Polizeibeamte nehmen 16-Jährigen vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein 16-Jähriger am Dienstagnachmittag (17.12.2024) mit einem präparierten Rucksack Parfüm aus einem Geschäft in der Innenstadt stahl, nahmen Polizeibeamte den Jugendlichen vorläufig fest. Gegen 17.30 Uhr beobachtete der Detektiv des Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße, dass der 16-Jährige Parfümflacons im Wert von über 700 Euro in einen Einkaufskorb legte und damit in das erste Obergeschoss fuhr. Dort verstaute er die Ware in seinem Rucksack, den er vorher so präpariert hatte, dass er damit die Diebstahlsicherungs-Anlage überwinden konnte und verließ dann das Geschäft. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf, hielt den Ladendieb fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und nahmen den 16-Jährigen wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

