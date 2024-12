Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise gesucht

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ist in der Marienstraße in Vettelschoß ein ordnungsgemäß geparkter PKW Citroen im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten und hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel ohne Personalien und fehlerhafter Mobilfunknummer. Im Anschluss entfernte er / sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.

