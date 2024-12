Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mülleimer in Brand gesetzt

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 14.12.2024, kam es gegen 21 Uhr zum Brand einer grünen Kunststoffmülltonne im Bereich der Bushaltestelle der FEBA-Schule in Altenkirchen. Dabei wurde der Inhalt des Abfalleimers derart in Brand gesetzt, dass der Mülleimerboden völlig durchschmorte. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch aufmerksame Anwohner abgelöscht werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, Hinweise bei der Polizei in Altenkirchen, unter der Tel. 02681-946-0 oder per E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de, zu melden.

