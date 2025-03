Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Tesla angefahren, Verursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ihringen- Am Donnerstag 27.03.2025 wurde ein ordnungsgemäß in der Straße Am Kirchplatz geparkter weißer Tesla am vorderen linken Radkasten angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Verursacherfahrzeug dürfte ebenfalls deutlich beschädigt worden sein, es konnten blaue Farbantragungen festgestellt werden. Der Sachschaden am Tesla wird auf 4000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Breisach unter Tel.: 07667/91170 zu melden

