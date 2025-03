Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen/Eisenbach: Kupferdiebe unterwegs

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 18.03.2025 wurde festgestellt, dass Unbekannte das Schloss des Gartentores beim Imkerverein Löffingen aufgebrochen hatten, um so auf das Vereinsgelände zu gelangen. Vom Dach eines Bienenunterstands wurden anschließend ca. 20 Meter Regenrinnen und ca. 14 Meter Fallrohre entwendet. Auch die Wallfahrtskirche Witterschnee in Löffingen wurde durch Kupferdiebe heimgesucht. Dort wurden mehrere Meter der Fallrohre entwendet. Am nahegelegenen Trafohaus wurden mehrere Meter Dachrinnen und Fallrohre abmontiert und mitgenommen. Die Taten ereigneten sich in der Zeit vom 19.-21.03.2025. In der Zeit vom 22.-24.03.2025 wurden an der Wolfwinkelhalle und am nahegelegenen Schulgebäude in Eisenbach ca. 20 Meter Fallrohre entwendet. Zeugen der Vorfälle, die gegebenenfalls Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Löffingen unter 07654 806060 oder Titisee-Neustadt unter 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell