Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Berauschter Lkw-Fahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 22:11 Uhr fuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw hinter einem Lkw auf der Bundesstraße B31 zwischen der Abfahrt Friedenweiler und Titisee-Neustadt Mitte her. Die Pkw-Insassen konnten dabei feststellen, wie der Lkw immer wieder auf die Gegenfahrbahn kam. Im Gegenverkehr mussten deshalb mehrere Pkw-Lenker abbremsen oder ausweichen, damit es nicht zur Kollision kam. Die Insassen im Pkw verständigten daraufhin die Polizei. Der Lkw konnte durch die Polizei festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle des Lkw-Fahrers ergab sich der Verdacht, dass der Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Deshalb wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Außerdem gelangt er zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell