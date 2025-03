Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr hatten Unbekannte in der Lessingstraße in Emmendingen eine Tür zu einer Wohnung aufgehebelt und diese nach Wertgegenständen durchsucht.

Zum möglichen Diebesguts liegen gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen konnten zur Tatzeit zwei Frauen feststellen, welche sich in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit verdächtig aufhielten und anschließend weggerannt sind.

Beide können wie folgte beschrieben werden:

- ca. 25-35 Jahre alt - ca. 170cm groß - beide trugen blaue Kleidung - eine Frau trug eine blaue Leggins mit einem blauen Rock - beide spachen gebrochenes deutsch

Möglicherweise waren die Frauen in Begleitung einer dritten Frau.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell