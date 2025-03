Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ladekabel und Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.03.2025, in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde ein brauner Hyundai Kona sowie dessen Ladekabel von einer unbekannten Täterschaft beschädigt. Der Hyundai stand auf einem Parkplatz einer Ladestation für E-Autos in der Cesar-Stünzi-Straße zum Aufladen der Akkus. Während des Ladevorgangs riss eine unbekannte Täterschaft das Ladekabel aus der Ladestation und beschädigte das Kabel. Zudem wurde die Motorhaube des Hyundai zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hier ist nicht bekannt, ob auch an der Ladestation ein Schaden entstand. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

