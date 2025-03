Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Kaminbrand mit 2000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Kaminbrand mit 2000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstag, 27.03.2025 gegen 19.40 Uhr in der Hauptstraße. Ein Jugendlicher machte den Mieter des Hauses auf den Kaminbrand aufmerksam, woraufhin dieser die Feuerwehr alarmierte. Im Bereich des Giebels, am Übergang des Edelstahlkamins brannte es leicht. Die Feuerwehr Schopfheim löschte den Brand. Die weitere Benutzung des Schwedenofens in der Wohnung wurde dem Mieter, bis zur Kontrolle durch einen Kaminfeger, untersagt. Verletzt wurde niemand.

md/tb

