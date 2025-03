Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31/ Gemarkung Kirchzarten: Verkehrskontrolle - 19-Jähriger mit hoher Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Freiburg führte am Donnerstag, den 27.03.2025, in der Zeit von 14:20 Uhr bis 16:20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 31 in Fahrtrichtung Neustadt durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 80 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Fünf Fahrzeugführende müssen aufgrund erheblicher Überschreitungen mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro rechnen.

Besonders drastisch fiel ein 19-jähriger Autofahrer auf: Der junge Mann, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h gemessen. Er überschritt das erlaubte Tempolimit somit um 69 km/h.

Der Fahranfänger muss nun mit mindestens zwei Monaten Fahrvebort, einem hohen Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg sowie einer verpflichtenden Teilnahme an einer Nachschulung rechnen.

Der Vorfall wird der zuständigen Führerscheinstelle gemeldet. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen gegen den Betroffenen ergriffen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell