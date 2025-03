POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 25.03.2025, gegen 11.09 Uhr, sollen nach Angaben eines 26-jährigen Mannes zwei Fahrkartenkontrolleure ihn grundlos zu Boden gebracht haben. Die beiden Kontrolleure verließen zusammen mit dem 26-Jährigen die Buslinie 38 in der Basler Straße an der Bushaltestelle Seidenweg, da sie den 26-Jährigen wegen dem Verdacht einer ...

mehr