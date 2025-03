POL-FR: Freiburg: Lastwagen verursacht lange Dieselspur

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.03.2025, in dem Zeitraum zwischen 16.50 Uhr bis 17.25 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft ein Pedelec der Marke Focus entwendet. Das Pedelec stand in der Teichstraße und war dort in der Fußgängerzone an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.600 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

