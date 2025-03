Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Kollision zwischen zwei Radfahrer - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.03.2025, kurz nach 20.00 Uhr, kam es auf dem Fuß- und Radweg entlang der Hauptstraße zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern. Beide Radfahrer wurden schwer verletzt. Eine größere Gruppe von Radfahrern befuhr den Fuß- und Radweg von Binzen kommend in Richtung Dreispitz, als ihnen in Höhe der Einmündung zur Werner-Glatt-Straße ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer entgegenkam. Hierbei kollidierte der 78-jährige Pedelec-Fahrer mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Rennradfahrer. Beide stürzten und verletzten sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die beide Verletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell