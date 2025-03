Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Kindertagesstätte

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 26.03.2025 auf Donnerstag, 27.03.2025, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in das Gebäude einer Kindertagesstätte in der Hofstraße zu gelangen. Im Gebäude wurden ein Spind sowie ein Fach aufgebrochen. Auch wurde eine Tür aufgebrochen, um in ein Büro zu gelangen. Im Büro wurde ein Wandschrank durchsucht und eine verschlossene Handkasse aufgebrochen. Nach Sachlage wurde nichts aus der Kindertagesstätte entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell