Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Pkw angefahren - Verursacherfahrzeug gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.03.2025, zwischen 05.15 Uhr und 15:15 Uhr, ist auf dem Parkplatz des Gesundheitscampus im Meisenhartweg in Bad Säckingen ein geparktes Auto mutmaßlich beim Parkvorgang eines anderen Fahrzeuges beschädigt worden. Die 46jährige Lenkerin eines grauen Pkw parkierte ihr Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz. Beim Zurückkehren an ihr Fahrzeug stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugfront ihres Autos fest. Dieser dürfte beim angrenzenden Ein-oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges entstanden sein. Die Polizei konnte rote Lackantragungen am geschädigten Auto feststellen, was ein rotes Verursacherfahrzeug vermuten lässt. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell