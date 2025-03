Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Kollision zwischen Elektrorad und Pkw - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 26.03.2025, gegen 10:50 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Menzenschwander- und Muchenländer Straße in St. Blasien zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem bergwärts fahrenden Pedelec-Fahrer gekommen. Ein 69jährige Autofahrer war auf der Menzenschwander Straße unterwegs und wollte mutmaßlich im zu engen Radius nach links auf die Muchenländer Straße einfahren. Dabei kam es in der Muchenländer Straße zum Zusammenstoß mit dem 40jährigen Lenker eines Elektrofahrrades. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2000 Euro.

